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Цены на продукты в России снизились на 1,6%

Цены на продукты в России снизились на 1,6%

Ассоциация АКОРТ сообщила, что в сентябре сильнее всего подешевели сливочное масло, рис и свинина — на 24%, 19% и 18% соответственно.

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