Винисиус выложил фото из отпуска. Вингер «Реала» общался с Jay-Z, играл на пианино, отдыхал на яхте и лежал в обнимку с девушкой

Вингер « Реала » Винисиус поделился фотографиями из отпуска. Бразилец выложил несколько снимков. На них среди прочего футболист показал, как проводил время с семьей и девушкой, запечатлел встречу с Jay-Z и игру на пианино.
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