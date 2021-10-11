Lay’s с проектом «Делись улыбками» помог казахстанцам с нарушениями слуха исполнить мечты

Ходить в кинотеатр с друзьями и наслаждаться объемным звуком, медитировать на природе под шум бурной речки и шелест листвы, слушать музыку и составлять свои любимые плейлисты для вдохновения, а может просто услышать голос родного человека – для кого-то обычное дело, а для кого-то недостижимая мечта.