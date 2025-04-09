В Астрахани активно ведутся работы по благоустройству площади Ленина

Скоро здесь вымоют леерное ограждение и разобьют клумбы. В преддверие празднования Дня Победы глава Астрахани поручил коммунальным службам уделить особое внимание площади Ленина, где пройдут основные торжественные мероприятия.
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