Московские пожарные вынесли из горящего здания 17-летнюю кошку Люсю. Животное надышалось угарным газом и не подавало признаков жизни.
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