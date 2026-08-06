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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о генетическом тестировании: «Понимаю причины этого решения. Но мне не нравится агрессия, которую это создает»

Коко Гауфф прокомментировала новость о том, что WTA ввела обязательное генетическое тестирование для определения пола для всех участниц тура.

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