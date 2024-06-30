Чемпион Европы сложил полномочия: Италия покидает первенство континента

Команда Лучано Спаллетти внезапно уступила Швейцарии – 0:2. С таким же счетом хозяева Euro, немцы, одолели датчанТе, кто жестко критиковал уходящих чемпионов, оказались правы: у Италии нет ни исполнителей, ни воли тренера гнуть свою линию.