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Чемпион Европы сложил полномочия: Италия покидает первенство континента

Чемпион Европы сложил полномочия: Италия покидает первенство континента

Команда Лучано Спаллетти внезапно уступила Швейцарии – 0:2. С таким же счетом хозяева Euro, немцы, одолели датчанТе, кто жестко критиковал уходящих чемпионов, оказались правы: у Италии нет ни исполнителей, ни воли тренера гнуть свою линию.

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