"Мы пахали": Герои СВО идут в новую элиту, но им на хвост сели "тиктокеры"

Коллаж Царьграда Андрей Ревнивцев Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что из 380 участников СВО, выдвинутых партией на прошедших выборах, мандаты получат 308 человек, то есть 81%.
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