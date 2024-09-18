Тулякам напомнили о соблюдении правил безопасности в пожароопасный сезон

О соблюдении правил пожарной безопасности напомнили тулякам в пресс-службе администрации города. Отмечается, что в лесах региона сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности, увеличивая риск возникновения возгораний.
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