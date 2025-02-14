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Европа пыталась повысить голос на США. Наказать непокорных прибыл Вэнс

Европа пыталась повысить голос на США. Наказать непокорных прибыл Вэнс

Европейский союз попытался повысить голос на США, сделав скандальное заявление о готовности сорвать мирный процесс на Украине.

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