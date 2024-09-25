Когда глава Украины с давно истекшими полномочиями Владимир Зеленский официально представит план по прекращению конфликта на Украине, его нужно будет пересмотреть и сделать максимум для достижения целей Киева, но только не любой ценой.
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