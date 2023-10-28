Представитель ЦАХАЛ Хагари: военные Израиля расширили зону операции в Газе

Израильские солдаты зашли в северные районы сектора Газа, расширив зону своей наземной деятельности. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, пишет газета The Times of Israel.
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