Свободная Пресса Павел Пригожин родился 18 июня 1998 года в Санкт-Петербурге. Он стал вторым ребенком в семье Евгения и Любови Пригожиных.
Как живет и чем сегодня занимается 28-летний наследник Евгений Пригожина
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Он сам определит и выстроит свою жизнь и роль в происходящем ,а так, он правильно себя ведёт ,я так думаю....
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4 н.
Дмитрий Gold
Парень в тени прячется, а вы тут выставили, не понравится ему эта статейка🤔
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4 н.
ЗП
Зоя Плужникова
Разберется с наследством папы и продолжит наращивать бизнес по своему разумению. Ему мать и двух сестер кормить, это кроме своей семьи. Не светится, и молодец! Делом занят. "Вагнер" разогнали, базу в Горячем ключе сожгли до тла, памятник папе поставил. Что вам всем еще надо? В унитаз заглянуть? А зачем?
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3 н.
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