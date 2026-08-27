Как живет и чем сегодня занимается 28-летний наследник Евгений Пригожина

Он сам определит и выстроит свою жизнь и роль в происходящем ,а так, он правильно себя ведёт ,я так думаю....

Парень в тени прячется, а вы тут выставили, не понравится ему эта статейка🤔

ЗП

Зоя Плужникова

Разберется с наследством папы и продолжит наращивать бизнес по своему разумению. Ему мать и двух сестер кормить, это кроме своей семьи. Не светится, и молодец! Делом занят. "Вагнер" разогнали, базу в Горячем ключе сожгли до тла, памятник папе поставил. Что вам всем еще надо? В унитаз заглянуть? А зачем?