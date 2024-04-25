🌳 В Крыму на три недели ограничили доступ к лесам Причина — пожарная опасность, говорится на сайте Минприроды Крыма.
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🌳 В Крыму на три недели ограничили доступ к лесам Причина — пожарная опасность, говорится на сайте Минприроды Крыма.