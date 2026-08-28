Дефицит памяти прогнозируют до 2030 года: SK Hynix начнёт выпуск HBM4E на новом заводе в 2029 году

Компания рассчитывает превратить предприятие в Индиане в ключевую американскую базу по выпуску передовой памяти для ИИ Южнокорейская SK Hynix начала строительство крупного предприятия в американском штате Индиана, где планирует развернуть производство и упаковку передовой памяти HBM.
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