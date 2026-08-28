iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Дефицит памяти прогнозируют до 2030 года: SK Hynix начнёт выпуск HBM4E на новом заводе в 2029 году

Дефицит памяти прогнозируют до 2030 года: SK Hynix начнёт выпуск HBM4E на новом заводе в 2029 году

Компания рассчитывает превратить предприятие в Индиане в ключевую американскую базу по выпуску передовой памяти для ИИ Южнокорейская SK Hynix начала строительство крупного предприятия в американском штате Индиана, где планирует развернуть производство и упаковку передовой памяти HBM.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии