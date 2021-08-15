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Путин посмертно наградил орденами Мужества военных, погибших в Турции

Путин посмертно наградил орденами Мужества военных, погибших в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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