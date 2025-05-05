В Госдуме напомнили про короткую рабочую неделю с 5 мая

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил в беседе с RT, что после выходных с 1 по 4 мая, связанных с Праздником Весны и Труда, следует всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая.