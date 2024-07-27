Пассажир премиум-класса просит 1000$ за обмен местами с женой соседа в эконом-классе

Вы бы отказались от своего места премиум-места в самолете ради влюбленной пары молодоженов? В теории это звучит мило, но когда вы готовитесь к 14-часовому перелету, это комфортное место - маленький оазис в небе.
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