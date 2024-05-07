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    ДОЖИЛИСЬ , ДИАСПОРА Азеров  УКАЗЫВАЕТ ..!!!Застрелившего азе...
  • Марина Биченова
    То есть они грозят человеку который на защите у власти, а что они тогда творят с простыми россиянами, которые связаны...Застрелившего азе...

Застрелившего азербайджанца автоинспектора выживают из МВД

Застрелившего азербайджанца автоинспектора выживают из МВД

В ходе расследования выяснилось, что автоинспектор Гусев действовал в рамках своих полномочий. Выстрел произошел из-за того, что азербайджанец пытался выбить у него из рук табельное оружие и завладеть им.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
То есть они грозят человеку который на защите у власти, а что они тогда творят с простыми россиянами, которые связаны по рукам и ногам законами защищающими понаехавших.
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9 час.
Гарий Щерба
ДОЖИЛИСЬ , ДИАСПОРА Азеров  УКАЗЫВАЕТ ..!!!
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7 час.

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