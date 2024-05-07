Застрелившего азербайджанца автоинспектора выживают из МВД

В ходе расследования выяснилось, что автоинспектор Гусев действовал в рамках своих полномочий. Выстрел произошел из-за того, что азербайджанец пытался выбить у него из рук табельное оружие и завладеть им.
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