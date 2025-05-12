СК проверит выдачу гражданства родителям детей из видео с георгиевской лентой

В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой В Обнинске дети мигрантов надругались над Георгиевской лентой — малолетние вандалы сорвали символ Победы и растоптали В обнинском ЖК в 80-ю годовщину Победы двое детей мигрантов кощунственно надругались над Георгиевским флагом.
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