Нефтяники США готовятся к банкротству после объявления ценовой войны Саудовской Аравией

Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на рынке, который и так достаточно обеспечен. Цель состоит в том, чтобы вернуть потерянную долю, перехваченную производителями, не входящими в ОПЕК, и послать четкий сигнал другим членам картеля, которые не придерживаются сценария квот.