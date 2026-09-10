Бывший аналитик разведки США Скотт Риттер назвал потерю 5 000 бойцов серьёзным ударом для ВСУ. Вследствие формирования Волчанского котла в Харьковской области окружены 2 000 солдат.
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