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Царьград

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Скотт Риттер: Потеря 5 000 бойцов станет ударом для ВСУ

Скотт Риттер: Потеря 5 000 бойцов станет ударом для ВСУ

Бывший аналитик разведки США Скотт Риттер назвал потерю 5 000 бойцов серьёзным ударом для ВСУ. Вследствие формирования Волчанского котла в Харьковской области окружены 2 000 солдат.

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