"Комплекс карликовых стран": Литовская спортсменка с оскорблениями России на груди вылетела с соревнований

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вылетела с соревнований по функциональному фитнесу. Причиной оказалась футболка с оскорблениями в адрес России - прямо на груди красовалась надпись по-английски, призывающая сделать нашу страну снова маленькой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии