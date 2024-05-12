Кен Доэрти встретится с Фигэйредо в финале Чемпионата Мира 2024 среди ветеранов

Кен Доэрти одержал победу над Барри Пинчесом, а Игор Фигэйредо обыграл Тони Драго в полуфинале Чемпионата Мира 2024 среди ветеранов, сообщает WST Игор Фигэйредо (фото: WST) Кен Доэрти и Игор Фиг’йредо встретятся в финале Чемпионата мира среди ветеранов 2024 года после того, как оба выиграли свои полуфиналы со счетом 4-1 в субботу днем в Крусибле.