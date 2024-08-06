Китайские аналитики оценили последствия появления у Украины F-16

Киев получил первую партию давно запрашиваемых у Запада самолетов F-16 американского производства. Однако это вряд ли изменит ситуацию на поле боя, считают опрошенные изданием Global times китайские эксперты.
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