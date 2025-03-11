Пять детей с травмами позвоночника попали в Ивано-Матренинскую больницу за сутки

В травмпункт Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы за сутки обратились пять детей с компрессионными переломами позвоночника, четверо из которых были госпитализированы, сообщили в пресс-службе больницы.
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