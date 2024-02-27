РИАН: стало известна причина появления в Москве ракетных комплексов «Ярс»

Машины в сопровождении охраны проследовали в Алабино.Стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» были замечены водителями на трассе М-7, а потом и на улицах Москвы и в очередной раз вызвали волну беспокойства публики.
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