РИАН: стало известна причина появления в Москве ракетных комплексов «Ярс»

Машины в сопровождении охраны проследовали в Алабино.Стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» были замечены водителями на трассе М-7, а потом и на улицах Москвы и в очередной раз вызвали волну беспокойства публики.