В ЕАО полицейские и члены Общественного совета в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» провели зарядку для будущих медиков

В рамках Всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному дню здоровья, полицейские при поддержке членов Общественного совета при МО МВД России «Биробиджанский» провели зарядку для студентов Биробиджанского медицинского колледжа.
В рамках Всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному дню здоровья, полицейские при поддержке членов Общественного совета при МО МВД России «Биробиджанский» провели зарядку для студентов Биробиджанского медицинского колледжа.
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