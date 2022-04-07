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В ЕАО полицейские и члены Общественного совета в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» провели зарядку для будущих медиков

В рамках Всероссийской акции «Будь здоров», приуроченной к Всемирному дню здоровья, полицейские при поддержке членов Общественного совета при МО МВД России «Биробиджанский» провели зарядку для студентов Биробиджанского медицинского колледжа.

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