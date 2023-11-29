Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Россиянин

Убрать наркофюрера, и договориться с Россией о сохранности имушества. Он же говорит что Запад "... нас прикрывали, договаривались за нас с русскими." А теперь выходит Порошенко понял, что Россия с Западом договариваться не будут. Ахметов вон подтверждает сам: "арантиям и обещаниям Запада вообще верить нельзя – они обманывали всех, кто вступал с ними в контакт." То есть, Порошенко понял, что может потерять все. Ну а денег Запад уже не даст. Следовательно, олигархам придется раскошеливаться на вознаграждение военным чинам за капитуляцию.