СССР-Россия
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СССР-Россия

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Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны быть немедленно свергнуты, иначе бандеровцы проиграют в войне против России, и крышующие их толстосумы потеряют всё, нажитое нечестным трудом.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Алкопюрер решает убрать наркопюрера, чтобы опять примерить место и кресло презика?
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13 час.
Россиянин
Убрать наркофюрера, и договориться с Россией о сохранности имушества. Он же говорит что Запад &quot;... нас прикрывали, договаривались за нас с русскими.&quot; А теперь выходит Порошенко понял, что Россия с Западом договариваться не будут. Ахметов вон подтверждает сам: &quot;арантиям и обещаниям Запада вообще верить нельзя – они обманывали всех, кто вступал с ними в контакт.&quot; То есть, Порошенко понял, что может потерять все. Ну а денег Запад уже не даст. Следовательно, олигархам придется раскошеливаться на вознаграждение военным чинам за капитуляцию.
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6 час.

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