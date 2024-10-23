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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silen...

Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silen...

Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silent Hill 2Bloober Team задумала предстоящую Cronos: The New Dawn как научно-фантастический хоррор на выживание, стараясь не наступать на пятки своему недавно вышедшему ремейку Silent Hill 2.

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