Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silen...

Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silent Hill 2Bloober Team задумала предстоящую Cronos: The New Dawn как научно-фантастический хоррор на выживание, стараясь не наступать на пятки своему недавно вышедшему ремейку Silent Hill 2.