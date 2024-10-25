Врач перечислила важнейшие факторы для восстановления речи после инсульта

Потребуется работа с логопедом Перенесшие инсульт люди чаще всего сталкиваются нарушением речевых функций, которые со временем можно восстановить, рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
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