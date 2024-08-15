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ВС РФ не допустили перегруппировки ВСУ на каховском направлении

ВС РФ не допустили перегруппировки ВСУ на каховском направлении

Подразделения группировки войск «Днепр» не допустили перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении и уничтожили плавсредства врага, который пытался высадиться на левом берегу Днепра.

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