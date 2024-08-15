ВС РФ не допустили перегруппировки ВСУ на каховском направлении

Подразделения группировки войск «Днепр» не допустили перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении и уничтожили плавсредства врага, который пытался высадиться на левом берегу Днепра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии