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Эндокринолог Новосад: Диабет может развиться в любом возрасте

Эндокринолог Новосад: Диабет может развиться в любом возрасте

Эндокринолог Софья Новосад из филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» предупреждает, что диабет, несмотря на свою неинфекционную природу, распространяется с эпидемической скоростью.

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