«Звездные юбиляры»: отечественные актеры, которым в 2025 году исполнится 50 лет

Оглавление Александр Волков Виктор Логинов Максим Аверин Показать ещё В новом 2025 году среди отечественных знаменитостей не мало Юбиляров, которым исполнится 50 лет! Половина века уже позади! А хотелось бы, чтобы они нас радовали как можно дольше.