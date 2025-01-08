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«Звездные юбиляры»: отечественные актеры, которым в 2025 году исполнится 50 лет

Оглавление Александр Волков Виктор Логинов Максим Аверин Показать ещё В новом 2025 году среди отечественных знаменитостей не мало Юбиляров, которым исполнится 50 лет! Половина века уже позади! А хотелось бы, чтобы они нас радовали как можно дольше.

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