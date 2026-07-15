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Закон, порядок, государство

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В Татарстане в рамках акции «Каникулы с общественным советом» полицейские рассказали детям о правилах безопасного поведения

В летних оздоровительных лагерях начались новые смены, поэтому сотрудники полиции ОМВД России по Чистопольскому району и общественники продолжаю встречаться с ребятами, отдыхающими в лагерях «Солнышко», «Раздолье» и «Юный армеец» с целью формирование у детей навыков безопасного поведения.

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