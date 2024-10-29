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Друг Винисиуса о невручении вингеру «Золотого мяча»: «Это показывает менталитет этих людей. Весь мир выбрал тебя лучшим. Величайший пример совершенствования»

Вингер «Реала» стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», а награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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