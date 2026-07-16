Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Плющенко разнес русское фигурное катание после перехода сына в сборную Азербайджана

Плющенко разнес русское фигурное катание после перехода сына в сборную Азербайджана

Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана и раскритиковал фигурное катание в России.Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение своего сына Александра сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии