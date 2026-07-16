Плющенко разнес русское фигурное катание после перехода сына в сборную Азербайджана

Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана и раскритиковал фигурное катание в России.Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение своего сына Александра сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Азербайджана.