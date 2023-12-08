Побывавший в зоне проведения СВО журналист рассказал о наивности руководства ВСУ

Сербский журналист Игор Дамянович, который побывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) наивно считало, что российские военные испугаются поставленной Киеву западной техники и будут спасаться бегством.