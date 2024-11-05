Два героя, возвращение Umbrella и человек-козёл: блогер раскрыл возможные подроб...

Два героя, возвращение Umbrella и человек-козёл: блогер раскрыл возможные подробности Resident Evil 9Блогер BiohazardDeclassified, в прошлом делившийся правдивой информацией о тогда ещё таинственной Resident Evil Village, раскрыл якобы инсайдерские детали пока что официально не анонсированной Resident Evil 9.
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