Эль-Ниньо ударит по планете: под угрозой 347 миллионов детей

Голод, потопы и засуха: климатический феномен накроет 100 стран.Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выпустил экстренное предупреждение: природный феномен Эль-Ниньо в цикле 2026–2027 годов обещает стать одним из мощнейших за всю историю метеонаблюдений.
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