Ветеринар Лисичкина объяснила, как определить возраст кошки по глазам, зубам и шерсти

Приютить бездомную кошку — прекрасный, благородный поступок. Однако у новоиспеченных хозяев появляется важная проблема: определить возраст кошки, которая явно уже не котенок, может быть очень сложной задачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии