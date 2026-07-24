Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область была предпринята киевским режимом с целью дезорганизации снабжения гражданского населения и воздействия на настроения мирных жителей.