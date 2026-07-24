Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мирошник указал, что пытался показать Киев атакой на Ленобласть

Мирошник указал, что пытался показать Киев атакой на Ленобласть

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область была предпринята киевским режимом с целью дезорганизации снабжения гражданского населения и воздействия на настроения мирных жителей.

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