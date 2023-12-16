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Обзор четвертьфинальный матчей турнира Scottish Open 2023

Обзор четвертьфинальный матчей турнира Scottish Open 2023

Джон Хиггинс обыграл Тома Форда, Ноппон Саенгхам с тем же счетом одержал победу над Сандерсоном Ламом, действующий чемпион Гэри Уилсон разгромил Криса Уокелина, а Чжоу Юэлун сокрушил Стюарта Бинхэма в 1/4 финала на турнире Scottish Open 2023, сообщает WST.

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