Обзор четвертьфинальный матчей турнира Scottish Open 2023

Джон Хиггинс обыграл Тома Форда, Ноппон Саенгхам с тем же счетом одержал победу над Сандерсоном Ламом, действующий чемпион Гэри Уилсон разгромил Криса Уокелина, а Чжоу Юэлун сокрушил Стюарта Бинхэма в 1/4 финала на турнире Scottish Open 2023, сообщает WST.