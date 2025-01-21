Работники скорой помощи пострадали во время командировки в Карелии

Госинспекция труда начала расследование несчастного случая с сотрудниками Пудожской ЦРБ Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая, произошедшего с работниками Пудожской ЦРБ во время командировки.
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