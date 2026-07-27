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Газета.ру

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Диетолог Разаренова: купленная на обочине клубника может вызвать токсикоинфекцию

Диетолог Разаренова: купленная на обочине клубника может вызвать токсикоинфекцию

Клубнику не стоит покупать на обочине дорог, поскольку такие ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, что повышает риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.

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