Диетолог Разаренова: купленная на обочине клубника может вызвать токсикоинфекцию

Клубнику не стоит покупать на обочине дорог, поскольку такие ягоды хранятся на солнце, в пыли, без охлаждения, в открытой таре, что повышает риск микробного загрязнения и развития пищевых токсикоинфекций.
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