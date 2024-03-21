Премьер-министр Доминики посетит Китай

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит в период с 23 по 29 марта посетит Китай с официальным визитом, объявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.