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Китай

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Премьер-министр Доминики посетит Китай

Пекин, 20 марта /Синьхуа/ -- По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит в период с 23 по 29 марта посетит Китай с официальным визитом, объявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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