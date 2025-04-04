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Парламентская газета

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Законопроект о запрете «резиновых квартир» планируют доработать

Законопроект о запрете «резиновых квартир» планируют доработать

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, предусматривающий запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилья, что позволит запретить «резиновые квартиры».

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