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Бесконечная оккупация: как живут японцы в тени баз США

Бесконечная оккупация: как живут японцы в тени баз США

Формально вернув в 1972 году Японии административные права на оккупированный армией США остров Окинава и архипелаг Рюкю, Вашингтон и Пентагон сохранили эти территории в качестве стратегической военной базы, с которой угрожают соседним странам — Китаю, КНДР и России.

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