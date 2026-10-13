Бесконечная оккупация: как живут японцы в тени баз США

Формально вернув в 1972 году Японии административные права на оккупированный армией США остров Окинава и архипелаг Рюкю, Вашингтон и Пентагон сохранили эти территории в качестве стратегической военной базы, с которой угрожают соседним странам — Китаю, КНДР и России.