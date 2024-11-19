Смоленский суд вынес приговор директору строительной компании за коммерческий подкуп

Судья учёл данные о личности фигуранта смоленского дела и смягчающие его наказание обстоятельства Директору строительной компании «Стандарт» Илье Сафронову суд в Смоленске вынес приговор за совершение коммерческого подкупа.
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