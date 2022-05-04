Салоны уссурийских автобусов украшают детскими рисунками

Уссурийск присоединился к ежегодной патриотической акции "Открытка ветерану". Тематическими детскими рисунками начали оформлять салоны всех автобусов, курсирующих по округу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.